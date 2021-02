Come sta Fernando Alonso dopo l’incidente in bici? Frattura alla mandibola, sarà in pista a marzo? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fernando Alonso è stato investito da una vettura durante un allenamento in bicicletta, sulle strade svizzere del Canton Ticino. Il due volte Campione del Mondo di F1 è stato ricoverato in un ospedale di Lugano, dove è stato sottoposto ad alcuni esami radiologici. Come sta Fernando Alonso? Lo spagnolo non è assolutamente in pericolo di vita, è sveglio e cosciente. Gli esami di routine svolti nella giornata di ieri hanno diagnosticato soltanto una piccola Frattura della mandibola, mentre sono escluse altre possibili fratture e non risultano danni agli arti. L’entourage del pilota astuiano ha dichiarato che l’ex pilota della Ferrari viene tenuto in osservazione presso l’ospedale e che oggi verrà sottoposto a nuovi controlli. Il 39enne sta preparando il ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021)è stato investito da una vettura durante un allenamento incletta, sulle strade svizzere del Canton Ticino. Il due volte Campione del Mondo di F1 è stato ricoverato in un ospedale di Lugano, dove è stato sottoposto ad alcuni esami radiologici.sta? Lo spagnolo non è assolutamente in pericolo di vita, è sveglio e cosciente. Gli esami di routine svolti nella giornata di ieri hanno diagnosticato soltanto una piccoladella, mentre sono escluse altre possibili fratture e non risultano danni agli arti. L’entourage del pilota astuiano ha dichiarato che l’ex pilota della Ferrari viene tenuto in osservazione presso l’ospedale e che oggi verrà sottoposto a nuovi controlli. Il 39enne sta preparando il ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Draghi rifinisce la lista. E oggi va da Mattarella

... 74 mila clic, della base dei Cinque Stelle sulla piattaforma Rousseau, l'incaricato sta per ... come prevede la Costituzione, concorda le scelte con il presidente della Repubblica, soprattutto per ...

L'Europa vota già SuperMario "C'è la luce in fondo al tunnel"

La fiducia per Draghi certamente c'è in Italia come a Bruxelles. L'Italia sta ai blocchi di partenza della futura recovery, di per sé disomogenea, in una posizione di debolezza. Le ultime stime della ...

Lotteria degli scontrini, come sta andando e cosa non funziona QuiFinanza Addio a Chick Corea, genio del jazz da 23 Grammy Awards

E' morto a 79 anni Chick Corea, uno dei più importanti pianisti jazz del '900. La notizia è stata diffusa attraverso il suo profilo ufficiale Facebook. Corea solo recentemente aveva scoperto di essere ...

Covid, oggi riapre il Duomo di Milano

Origine Covid, Zaia: “Era proibito dire ‘salto di specie’, siamo nel mondo del politically correct” Agenzia Vista. Covid-19 e bambini: le varianti che preoccupano - 10/02/ ...

