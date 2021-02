Combinata nordica, medaglia di bronzo per l’Italia nella gara a squadre mista dei Mondiali Junior di Lahti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si chiudono con una splendida medaglia di bronzo per l’Italia i Campionati Mondiali Junior 2021 di Combinata nordica a Lahti, in Finlandia. Nell’ultimo evento della manifestazione, la gara a squadre mista (due uomini e due donne), il quartetto azzurro formato da Iacopo Bortolas, Annika Sieff, Daniela Dejori e Domenico Mariotti si è reso protagonista di una grande prestazione complessiva che alla fine è valsa la terza piazza assoluta e la prima medaglia ottenuta dal movimento tricolore fino a questo momento nell’ambito dei Mondiali Junior di sci nordico. Dopo aver terminato in quarta piazza un positivo segmento di salto (a 2? dal Giappone 3° e con 14? ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si chiudono con una splendidadiperi Campionati2021 di, in Finlandia. Nell’ultimo evento della manifestazione, la(due uomini e due donne), il quartetto azzurro formato da Iacopo Bortolas, Annika Sieff, Daniela Dejori e Domenico Mariotti si è reso protagonista di una grande prestazione complessiva che alla fine è valsa la terza piazza assoluta e la primaottenuta dal movimento tricolore fino a questo momento nell’ambito deidi sci nordico. Dopo aver terminato in quarta piazza un positivo segmento di salto (a 2? dal Giappone 3° e con 14? ...

