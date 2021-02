Colori delle Regioni, ecco chi cambierà fascia di rischio domenica 14 febbraio. Cosa rischia il Lazio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Colori delle Regioni, appuntamento del venerdì con l’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Presenti il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro e il Direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero, Gianni Rezza. Colori delle Regioni: la situazione attuale In base alle Ordinanze del Ministro della salute del 29 gennaio 2021, e alcune successive rettifiche sono attualmente ricomprese: nell’area gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto; Puglia nell’area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano (che però ha adottato un auto ‘lockdown’ fino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021), appuntamento del venerdì con l’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Presenti il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro e il Direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero, Gianni Rezza.: la situazione attuale In base alle Ordinanze del Ministro della salute del 29 gennaio 2021, e alcune successive rettifiche sono attualmente ricomprese: nell’area gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto; Puglia nell’area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano (che però ha adottato un auto ‘lockdown’ fino ...

