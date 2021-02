Colleferro | Alfonsi | pubblicato bando per ricordare Willy

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – “Dopo l’intitolazione del giardino di Via Guglielmo Pepe aMonteiro Duarte avvenuta lo scorso 16 ottobre, sono felice di annunciare la pubblicazione delper raccogliere le proposte creative per l’ideazione, la realizzazione e l’installazione di un’opera artistica da posizionare nel nel giardino del rione Esquilino a lui dedicato”. Questa la dichiarazione della Presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina. “L’avviso- precisa- a cui e’ possibile rispondere entro il 2 marzo, e’ rivolto a singoli artisti, alle scuole e Accademie d’arte romane, alle scuole di mestieri e artigianato, agli istituti di cultura stranieri presenti sul territorio italiano.non faceva parte della nostra comunita’ territoriale ma e’ un nostro figlio.” “Un ragazzo coraggioso, che non ha voltato la testa dall’altra ...