Clare Daly critica UE su Russia e Navalny

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Europalamentare irlandese di sinistrai doppi standard sulle posizioni della UE riguardo i diritti umani. Il suo discorso all’europarlamento mette in mostra le lacune riguardo decisioni nell’appoggiare cause giuste o sbagliate. Perché l’europarlamentarecrittica l’UE?afferma che: “Il supporto e l’importanza date a Alexeyè solo una

Antimafia Duemila

... solo 300mila euro siano stati assegnati per garantire i diritti umani e il diritto internazionale la dice lunga, ha denunciato l'eurodeputata irlandesedi Independents 4 Change. La rete ...Il 24 novembre, in occasione del rapporto sulla situazione dei diritti fondamentali nell'unione europea,eurodeputata irlandese e relatrice per la relazione annuale sui diritti fondamentali, ha proposto un emendamento per reinserire il caso Assange nella relazione finale. Infatti, in un primo ...Clare Daly l'europarlamentare irlandese di sinistra critica pesantemente la UE riguardo i doppi standard su politiche di diritti umani.