Cina-BBC News | la guerra sulla tv censurata

(Di venerdì 12 febbraio 2021) BBC Worldsi è ritrovata bloccata ine a Hong Kong nelle scorse ore. A renderlo noto, è stata ieri una dichiarazione della National Radio and Television Administration. In particolare, secondo Pechino, il network britannico "viola i principi di veridicità e imparzialità del giornalismo". "Siamo delusi dal fatto che le autorità cinesi abbiano deciso di intraprendere questa linea di condotta", ha dichiarato un portavoce della BBC. "La BBC", ha aggiunto, "è l'emittente di notizie internazionali più affidabile al mondo e riferisce su storie da tutto il mondo in modo equo, imparziale e senza paura o favoritismi". La mossa cinese suona innanzitutto come una sorta di ripicca, visto che – la settimana scorsa – l'autorità regolatrice britannica per le telecomunicazioni, Ofcom, aveva ritirato la licenza al China Global Television Network per ...

fattoquotidiano : La Cina blocca la BBC: emittente bandita per “grave violazione dei contenuti” dopo un servizio su Hong Kong - fabiorampelli : La Cina comunista oscura la #BBC. Basta violazione delle libertà fondamentali, basta violenza, basta impunità da pa… - marcocappato : Lunga vita alla #BBC #Cina #censura - Ettore79597694 : RT @GiorgiaMeloni: ????La Cina oscura la #BBC. @ECRparty condanna questa grave violazione della libertà di stampa del regime comunista di Pec… - DonLega : RT @marcocappato: Lunga vita alla #BBC #Cina #censura -

Read More Worldoscura la: 'Ha violato le regole del giornalismo' 12 Febbraio 2021 Il canale World News dellaverrà oscurato dalle autorità di Pechino e non potrà più trasmettere in'Poiché il canale non soddisfa i requisiti per trasmettere income canale estero, laWorld News non è autorizzata a continuare il suo servizio all'interno del territorio cinese. Non ...