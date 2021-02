Ciclismo, Nibali: "Al Giro potrei puntare sulle vittorie di tappa" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Bologna, 12 febbraio 2021 " Luca Guercilena tempo fa aveva parlato di un diverso approccio di Vincenzo Nibali alle grandi corse a tappe, e tra questi possibili cambiamenti, oltre al calendario ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Bologna, 12 febbraio 2021 " Luca Guercilena tempo fa aveva parlato di un diverso approccio di Vincenzoalle grandi corse a tappe, e tra questi possibili cambiamenti, oltre al calendario ...

La nuova generazione sembra non dare scampo alle vecchie leve del ciclismo e lo 'squalo' al Giro 2021 potrebbe tentare di concentrarsi sulle vittorie di tappa. Lo ha affermato lo stesso Nibali nel ...

Ciclismo comasco grandi firme. Da una parte, Davide Ballerini colpisce subito alla prima gara della ... che lo paragona a un giovane Nibali; e aver, appunto, cominciato a sognare il Giro d'Italia. ...

Lo squalo non è sicuro di fare classifica al Giro d’Italia, il suo mirino è su Tokyo e anche al Tour andrà per trovare la migliore condizione ...

Vincenzo Nibali, ospite dell'ultima puntata di Radiocorsa, ha precisato i suoi piani per il 2021, in particolare per quanto riguarda Giro d'Italia e Tour de France. “Non ho mai detto che farò classifi ...

