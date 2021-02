Chick Corea | la leggenda mondiale del jazz ed il legame con la Calabria

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Non ha mai dimenticato le sue origini calabresi ( il nonno paterno era di Albi, in provincia di Catanzaro ),, al secolo Domenico Antonioplanetaria delma non solo,...

mengonimarco : Se fondere diversi stili è cosa molto delicata e a tratti impossibile, lui dell’impossibile ne ha fatto un punto di… - Corriere : Lutto nel mondo del jazz, morto il pianista Chick Corea: aveva 79 anni - francescacheeks : Chick Corea è il motivo che mi ha spinto a studiare jazz. Perché da sempre ne ha incarnato le qualità più belle: in… - 2Pack_rar : RT @MediasetTgcom24: Addio a Chick Corea, genio del jazz da 22 Grammy Awards #chickcorea - droanka : RT @princefaster1: Oggi ore 18:00 su Radio Elettrica. Prince Faster le novità discografiche e le news su: cinema, serie e game con Gabriele… -

La performance di, nel gennaio del 2020, a Los Angeles, per i Grammy Awards - Reuters . "Voglio ringraziare tutti coloro che durante il mio viaggio mi hanno aiutato. Mi auguro che coloro che hanno sentore ..."Addio Maestro". Così anche Umbria Jazz si è unita al vasto coro di voci che in queste ore stanno piangendo la scomparsa di. Un post sulla sua pagina facebook ha annunciato la morte del grande pianista, avvenuta lo scorso 9 febbraio a 79 anni a causa di una rara forma di cancro che era stata solo di recente ...Il pianista americano - di origini calabresi - è morto a 79 anni per un raro tumore. Il suo album "Now He Sings, Now He Sobs" è una pietra miliare. Ha lasciato un messaggio ai fan: scrivete e suonate ...Il nonno paterno era di Albi, comune della pre-Sila catanzarese. Il ricordo, tra gli altri, del concerto di "Chick" a Roccelletta di Borgia nel 2012 ...