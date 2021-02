Chick Corea, la leggenda mondiale del jazz ed il legame con la Calabria (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non ha mai dimenticato le sue origini calabresi ( il nonno paterno era di Albi, in provincia di Catanzaro ), Chick Corea, al secolo Domenico Antonio Corea , leggenda planetaria del jazz ma non solo, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non ha mai dimenticato le sue origini calabresi ( il nonno paterno era di Albi, in provincia di Catanzaro ),, al secolo Domenico Antonioplanetaria delma non solo, ...

mengonimarco : Se fondere diversi stili è cosa molto delicata e a tratti impossibile, lui dell’impossibile ne ha fatto un punto di… - Corriere : Lutto nel mondo del jazz, morto il pianista Chick Corea: aveva 79 anni - francescacheeks : Chick Corea è il motivo che mi ha spinto a studiare jazz. Perché da sempre ne ha incarnato le qualità più belle: in… - PierreQuiroul : Chick COREA and Jazz in MARCIAC (solo piano 2015)MEMI - iurimoreira : CHICK COREA: A MORTE DA LENDA DO JAZZ FUSION | TUPFS #175 -