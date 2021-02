Chiara Ferragni rischia grosso | la sentenza del Tribunale di Milano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ildiha emesso la sua“dovrà risarcire”. Il brandcollection ha copiato uno dei modelli di scarpe considerati un’opera di design industriale. Si tratta dei Moon Boot, gli stivali da neve per antonomasia ideati da Giancarlo Zanatta nel 1969. Il fondatore del calzaturificio Tecnica si era ispirato L'articolo proviene da Inews.it.

judassinem : Bi Chiara Ferragni Monsieur Big maskaram bile yok - mariposa034 : @AndreC198 Perché tu non sei né Chiara Ferragni, né Belen e neanche Emily rattacosa - lillydessi : Chiara Ferragni e le foto di sua figlia: la dolcezza di una mamma - kronic - darvkangels : @LVNEHARRY chiara ferragni cit - occhio_notizie : Passo falso (letteralmente) per ???????????? ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Tendenze accessori Primavera 2021, fatevi da parte: la borsa diè timeless e ha vinto tutto , perché trattasi di un'intramontabile B irkin rosa di Hermès . L'imprenditrice digitale più famosa d'Italia l'ha indossata in Galleria Vittorio Emanuele a ...Ha iniziato la mamma di, la scrittrice Marina di Guardo , postando una carrellata di immagini che la vedono giovane, abbronzata e fisicatissima, rigorosamente in costume da bagno. Ma ...Il Tribunale di Milano ha emesso la sua sentenza. Chiara Ferragni “dovrà risarcire”. Chiara Ferragni (screenshot da Instagram) Il brand Chiara Ferragni collection ha copiato ...Dal bikini bianco a quello rosso, fino all'animalier, ecco tutti i costumi da copiare alle sorelle Ferragni per la prossima estate ...