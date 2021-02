Chi ha avuto il Covid potrebbe ricevere solo una dose di vaccino

(Di sabato 13 febbraio 2021) Uno studio condotto in Israele su coloro che hanno ricevuto una soladianti-rivela importanti risultati., una soladiè sufficiente? Lo studio su Notizie.it.

juventusfc : ??? @Pirlo_official: «@WMckennie sta abbastanza bene. L'altra sera non era al 100% e valuteremo anche lui oggi perch… - ladyonorato : Finalmente anche #Galli riconosce l’immunità dei guariti: 'Niente vaccino a chi ha avuto il Covid'. L'infettivologo… - dellorco85 : Oggi alcune garanzie e rassicurazioni chieste dal M5S hanno avuto una risposta: fondi ambiente, ministero transizio… - diegoformichell : A prescindere dalla decisione in sè, ha avuto il coraggio e la coerenza di dire nò ad un governo con chi ha rovinat… - ValdanoMarco : @Anna50732053 La Meloni da sola cosa potrebbe fare? Dividi e impera.. Hanno avuto paura che una destra forte e unit… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi avuto

...in un ministero senza portafoglio che in questo anno di emergenza dovuta alla pandemia haun ... Ora è al governo conquella campagna finora l'ha gestita, Roberto Speranza, confermato ministro ...... sottolineando il record dei suoi ben 1707 giorni in carica da ministro della cultura, c'ènon ... Protagonista di primissimo piano nel governo Conte - dove hail ruolo di capo delegazione Pd - ...È Roberto Cingolani il ministro della Transizione Ecologica del Governo guidato da Mario Draghi. L’istituzione di un Ministero della Transizione Ecologica è stata annunciata al termine del colloquio t ...La Chianello è rimasta delusa dalle ultime parole della conduttrice Rai, che ha puntato il dito anche contro Barbara d'Urso ...