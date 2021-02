Chi è Tommaso Zorzi? Età, padre, fidanzato, libro, Riccanza e Instagram (Di venerdì 12 febbraio 2021) Chi è Tommaso Zorzi: dall’età, al padre, al fidanzato, al suo libro, alla partecipazione a Riccanza, a dove seguirlo su Instagram. Chi è Tommaso Zorzi Nome e Cognome: Tommaso ZorziData di nascita: 2 aprile 1995Luogo di Nascita: MilanoEtà: 25 anniAltezza: 1,90 mPeso: 75 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: influencerfidanzato: Tommaso è attualmente singleFigli: Tommaso non ha figliTatuaggi: Zorzi ha diversi tatuaggi: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Chi è: dall’età, al, al, al suo, alla partecipazione a, a dove seguirlo su. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 2 aprile 1995Luogo di Nascita: MilanoEtà: 25 anniAltezza: 1,90 mPeso: 75 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: influencerè attualmente singleFigli:non ha figliTatuaggi:ha diversi tatuaggi: L'articolo proviene da Novella 2000.

