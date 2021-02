Chi è Roberto Cingolani | nuovo ministro per la Transizione ecologica

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (foto: Ernesto Ruscio/Wired)Fisico, ricercatore e importante esponente di quel mondo a cavallo tra scienza e imprenditoria. Suè ricaduta la scelta di Mario Draghi per ricoprire il ruolo didelladell’esecutivo presentato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo anni alla direzione scientifica dell’Istituto italiano di tecnologia,dal 1º settembre 2019 è Chief Technology and Innovation Officer della società del settore difesa e aerospazio Leonardo.Il fisico ha fatto anche parte, durante il governo Conte, della task force di Vittorio Colao (oraall’innovazione tecnologica) dedicata al rilancio dell’Italia dopo la pandemia. E ora dovrà traghettare il paese verso l’obiettivo della ...

Vita privata: Roberto Cingolani è nato a Milano nel 1961. Suo padre era docente universitario di Fisica, mentre sua sorella è ordinaria di Matematica all'Università di Bari e il fratello ha una cattedra universitaria. Nato a Milano nel 1961, fisico, ha lavorato al Max Planck Institute. Ex-direttore scientifico dell'Iit, dal 2019 è chief technology and innovation officer di Leonardo.