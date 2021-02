Chi è Roberto Cingolani | il curriculum e la biografia

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Chi è: il, lae la carriera del fisico italiano accostato al governo Draghi. Nato a Milano il 23 dicembre 1961,è un noto fisico italiano, docente e noto per il suo lavoro come responsabile dell’innovazione tecnologica di Leonardo, colosso italiano. Chi è: lae la carriera Cresciuto a Bari,si laurea in Fisica nel 1985, poi prosegue la sua carriera accademica con un dottorato e poi con un perfezionamento presso la Superiore di Pisa. Dopo gli studi lavora in Germania sotto Klaus von Klitzing, premio Nobel. Dopo questa esperienza che lo avrebbe formato per tutta la vita si sarebbe trasferito in Giappone prima di dover ...