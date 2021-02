Chi è Patrizio Bianchi alla guida dell’Istruzione

Leggi su ck12

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Subentreranno i nuovi ministri domani alle 12:00, durante il giuramento al Quirinale per mano del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra i ministri tecnici troviamoa capo del ministerodel Governo aMario Draghi. È un economista ferrarese che è già stato a capo della task force per la riapertura delle scuole a settembre. A questo ministero succedepentastellata, Lucia Azzolina.è nato nel 1952 a Copparo, provincia di Ferrara. Si è laureato in Scienze Politiche con lode all’Università di Bologna. Ha studiato ancheLondon School of Economics, e nel 1980 ha lavorato come ricercatoreFacoltà di Economia all’Università di Trento. Due anni dopo è a Bologna, dove ha ...