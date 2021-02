Chi è Marta Cartabia, dalla corte Costituzionale a ministro della Giustizia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Di formazione cattolica e molto legata alla famiglia con tante esperienze internazionali: chi è il nuovo ministro della Giustizia Marta Cartabia Marta Cartabia (fonte foto: YouTube, Rai)Marta Maria Carla Cartabia, 57 anni, nata a San Giorgio sul Legnano il 14 maggio del 1963, è costituzionalista, giurista, accademica, Presidente della corte Costituzionale dal 2019 al 2020, la prima donna ad aver occupato tale carica. Molto legata alla famiglia e di formazione cattolica, la neo ministra della Giustizia può contare su di una carriera lunga ed ai massimi livelli, nonché di tante esperienze all’estero. L'articolo è stato scritto nella ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Di formazione cattolica e molto legata alla famiglia con tante esperienze internazionali: chi è il nuovo(fonte foto: YouTube, Rai)Maria Carla, 57 anni, nata a San Giorgio sul Legnano il 14 maggio del 1963, è costituzionalista, giurista, accademica, Presidentedal 2019 al 2020, la prima donna ad aver occupato tale carica. Molto legata alla famiglia e di formazione cattolica, la neo ministrapuò contare su di una carriera lunga ed ai massimi livelli, nonché di tante esperienze all’estero. L'articolo è stato scritto nella ...

