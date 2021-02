Chi è Giancarlo Giorgetti | il leghista bocconiano nuovo ministro dello Sviluppo economico

(Di venerdì 12 febbraio 2021)è l’uomo che ha gestito tutti i passaggi delicati del Carroccio da vent’anni a questa parte. È lui che ha le chiavi della macchina-Lega, che guida avendo accanto il leader Salvini come navigatore

...Marta Cartabia alla Giustizia Daniele Franco all'Economia Lorenzo Guerini alla Difesa... Per questo chiediamo aquotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in ...Giorgetti è il nuovo ministro dello Sviluppo economico del governo di Mario Draghi. Classe1966, Giorgetti è nato a Cazzago Brabbia, in provincia di Varese. Si laurea all'università Bocconi ...(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2021 8 donne e 15 uomini nella squadra di Draghi, ecco la liste di nuovi Ministri Mario Draghi ha sciolto la riserva e ha accettato l'incarico di formare ...Numero due della Lega e braccio destro di Matteo Salvini , Giancarlo Giorgetti è considerato il 'mediatorè che ha favorito la svolta del leader della Lega ...