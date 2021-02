Chi è Erika Stefani | dal Governo Conte al ministro per le Disabilità del governo Draghi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Giàper gli affari regionali e le autonomie nelI, chi è, l’avvocato e politica italiana della Lega e nuovoper le Disabiltià(fonte foto: Youtube, Reteveneta)L’avvocato e politica italiana, appartenente al partito della Lega, è il nuovoper le Disablità. Lanasce a Valdagno il 18 giugno del 1971 ed ha 49 anni. Il suo ingresso in politica risale al 1999 nelle vesti di consigliera del comune di Trissino; in seguito arriva la sua adesione al partito della Lega Nord. Nel 2013, con le Elezioni Politiche, viene eletta al Senato della Repubblica ed entra a far parte ...

jadarf1 : RT @JNightafter: Renato Brunetta Pubblica amministrazione Maria Stella Gelmini agli Affari regionali Mara Carfagna al Sud Erika Stefani… - JNightafter : Renato Brunetta Pubblica amministrazione Maria Stella Gelmini agli Affari regionali Mara Carfagna al Sud Erika S… - positanonews : Chi è Erika Stefani, Ministra alla Disabilità - Erika_Scv : Gelmini, Carfagna e Brunetta. CHI NON MUORE SI RIVEDE cit. Ah questo il governo di alto profilo giusto?… - Norin88Norin : Io voglio sapere sta Erika Stefani chi è così so già dove mandarla -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Erika

Ecco la nuova squadra di governo presentata da Mario Draghi FOTOStefani ministra alla Disabilità . Ecco la nuova squadra di governo presentata da Mario Draghi FOTO Massimo Garavaglia ministro ...... e persa quanto, citato come padre nobile dell'antica arte dell'accontentare tutti i ... Rientra al governo ancheStefani, che incassa il ministero chiesto a gran voce durante le consultazioni,...Avvocata vicentina, classe 1971, Erika Stefani è la nuova ministra alle politiche per la disabilità del governo Draghi. Stefani è entrata in politica alle amministrative del ...Già ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Conte I, chi è Erika Stefani della Lega, nuovo ministro per le Disabiltià ...