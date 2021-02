Che fine ha fatto Obafemi Martins? Ecco dove gioca oggi l’ex Inter (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il suo nome letteralmente significa “il re mi ama” in yoruba, un dialetto che viene parlato nella parte occidentale dell’Africa. Un nome decisamente di buon auspicio. E anche in Italia, seppure per un breve periodo, almeno trai tifosi Interisti, Obafemi Martins è stato amato, diventando un’icona per quella sua circense forma di esultanza. A poco a poco, però, le sue tracce sono svanite nel nulla, disperdendosi lontano dai massimi campionati europei. Ecco che fine ha fatto oggi. Obafemi Martins: una nuova vita in Cina In Italia Obafemi Martins, al di là dei tanti goal segnati con la maglia dell’Inter, è ricordato soprattutto per due particolari episodi. Il primo è legato a quel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il suo nome letteralmente significa “il re mi ama” in yoruba, un dialetto che viene parlato nella parte occidentale dell’Africa. Un nome decisamente di buon auspicio. E anche in Italia, seppure per un breve periodo, almeno trai tifosiisti,è stato amato, diventando un’icona per quella sua circense forma di esultanza. A poco a poco, però, le sue tracce sono svanite nel nulla, disperdendosi lontano dai massimi campionati europei.cheha: una nuova vita in Cina In Italia, al di là dei tanti goal segnati con la maglia dell’, è ricordato soprattutto per due particolari episodi. Il primo è legato a quel ...

pietroraffa : #Grillo diceva:'Berlusconi, ti prometto che nel primo giorno in cui andremo a governare questo Paese, tu o vai in L… - marattin : Dico spesso che mi aspetto (e auspico) nei prossimi due anni una scomposizione e ricomposizione del quadro politico… - SalvatoreMerlo : Dibba lascia il Movimento. Significa che entrerà in politica. Fine dei viaggi. Peccato. Ma abbiamo imparato tanto d… - Roberto28055437 : RT @ChiodiDonatella: ANDARSENE: L'UNICA COSA BUONA CHE HA FATTO #CONTE. E MANCO DI SUA VOLONTÀ. Ogni giorno se ne scopre una nuova. Indenn… - gokuan : RT @pietroraffa: #Grillo diceva:'Berlusconi, ti prometto che nel primo giorno in cui andremo a governare questo Paese, tu o vai in Libano o… -