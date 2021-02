Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: Ginevra lascia Nico per Erasmo? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Siamo giunti quasi al gran finale di questa sesta stagione. Tre puntate ci separano dall’arrivederci! Ma cosa succederà la prossima settimana? Lo scopriamo con la trama della ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 18 febbraio 2021. Come avrete visto Erasmo ha finalmente scoperto tutta la verità su sua madre. Purtroppo però Vanessa è morta e non potrà mai conoscerla. I realtà lui una famiglia però ce l’ha e quindi Suor Angela e Primo, pur lasciandogli il suo tempo e i suoi spazi, cercano di stargli vicino come possono e di fargli capire che ci sono delle persone che lo amano…Erasmo però ha anche altro a cui pensare: si è innamorato di Ginevra e lei ha fatto ritorno al convento e ha lasciato Nico. Questo significa che forse, tra di loro, potrebbe esserci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 febbraio 2021) Siamo giunti quasi al gran finale di questa sesta stagione. Tre puntate ci separano dall’arrivederci! Ma cosa succederà la prossima settimana? Lo scopriamo con la trama della ottava puntata di Che Dio ci6 in onda il 18 febbraio 2021. Come avrete vistoha finalmente scoperto tutta la verità su sua madre. Purtroppo però Vanessa è morta e non potrà mai conoscerla. I realtà lui una famiglia però ce l’ha e quindi Suor Angela e Primo, purndogli il suo tempo e i suoi spazi, cercano di stargli vicino come possono e di fargli capire che ci sono delle persone che lo amano…però ha anche altro a cui pensare: si è innamorato die lei ha fatto ritorno al convento e hato. Questo significa che forse, tra di loro, potrebbe esserci ...

Pontifex_it : Oggi in Italia si celebra la Giornata per la Vita, sul tema “Libertà e vita”. Mi unisco ai Vescovi italiani nel ric… - pietroraffa : #Grillo:'Ho incontrato Draghi, mi aspettavo il 'banchiere di Dio' e invece..è un grillino. Mi ha detto che vorrebbe… - rubio_chef : Ndo stanno quelli che sbocciavano sui balconi co’r karaoke? Riditelo un po’? Resilienza... andrà tutto bene... ne u… - MaurizioMaggi17 : RT @c_marenectaris: Tutto l'Universo è interconnesso in un tessuto di collegamento, che unisce ogni cosa a tutte le altre. Questo tessuto è… - TOSADORIDANIELA : RT @GesuMioPastore: Il cammino con Dio è un cammino di fede, ma dobbiamo imparare a confidare in Lui! Al contrario siamo stati tutti educa… -