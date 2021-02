Centrodestra, è rottura: ora gli (ex) alleati litigano per i posti nelle Commissioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dicono di essere una famiglia, e come intatte le famiglie si litiga. Ora il terreno di scontro che potrebbe dare il colpo di grazia alla rottura nel Centrodestra sono le Commissioni parlamentari, soprattutto quelle che di norma vengono affidate alle opposizioni. Che nel governo Draghi scarseggeranno. A dirla tutta, sembra che si vada verso una maggioranza che terrà fuori solo Fratelli d’Italia e qualche misto qui e là. Quindi si tratterà per la prima volta di un governo non esclusivamente tecnico, che verrà sostenuto da quasi tutte le forze politiche. Cosa si farà allora con le Commissioni che devono essere presiedute dall’opposizione? L’intenzione del partito di Giorgia Meloni è quella di prendere tutto ciò che le spetta, anche sottraendo posti ai suoi (ex?)alleati. Un esempio su ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dicono di essere una famiglia, e come intatte le famiglie si litiga. Ora il terreno di scontro che potrebbe dare il colpo di grazia allanelsono leparlamentari, soprattutto quelle che di norma vengono affidate alle opposizioni. Che nel governo Draghi scarseggeranno. A dirla tutta, sembra che si vada verso una maggioranza che terrà fuori solo Fratelli d’Italia e qualche misto qui e là. Quindi si tratterà per la prima volta di un governo non esclusivamente tecnico, che verrà sostenuto da quasi tutte le forze politiche. Cosa si farà allora con leche devono essere presiedute dall’opposizione? L’intenzione del partito di Giorgia Meloni è quella di prendere tutto ciò che le spetta, anche sottraendoai suoi (ex?). Un esempio su ...

