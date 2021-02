C'è posta per te: ospiti della sesta puntata Paolo Bonolis e Federica Pellegrini (Di venerdì 12 febbraio 2021) . Domani, alle 21.20 su Canale5, torna Maria De Filippi. Al centro della puntata, come sempre, le storie: vicende ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 febbraio 2021) . Domani, alle 21.20 su Canale5, torna Maria De Filippi. Al centro, come sempre, le storie: vicende ...

borghi_claudio : @FmMosca Amico mio, vuoi distinguere un cretino da uno serio? Il cretino posta il titolo dell'articolo con l'interv… - mannocchia : Adriano Sofri, il Bianco e non lasciarsi separare da sé. Sul @ilfoglio_it di oggi. Leggere Francesca Mannocchi p… - stammiLontano : RT @janasdeomo: Ho appena letto un commento su un tuit di un papà che posta i capelli della sua adorata bimba, perduti per la chemio. Ma da… - Nare_bor : @borghi_claudio ...un governo che sembra fatto a posta per umiliare la #Lega. ?????? - Y00NGIJK : Domani devo spedire più di 20 posta 1, mi dispiace per il tipo che avrà a che fare con me -