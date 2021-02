“Cè posta per te”: le anticipazioni della puntata del 13 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) La regina della televisione italiana Maria De Filippi torna con un altro imperdibile appuntamento con “C’è posta per te” Sabato sera fa rima con una nuova puntata di “C’è posta per te”. L’imperdibile appuntamento con il programma condotto da Maria De Filippi e in onda nella prima serata di Canale 5 dalle ore 21:30 promette grandi emozioni. Le prime cinque puntate hanno confermato il successo del format che unisce insieme vicende umane a voglia di conciliazioni e risoluzione dei problemi. La sesta puntata non sarà da meno, anzi ancora una volta Maria De Filippi sarà conduttrice e mediatore di storie di gente comune. Come abbiamo già visto, il ruolo che si è ritagliato la De Filippi non è mai facile, intenta a districarsi tra i sentimenti del mittente e i rancori dei destinatari, ma è pur vero che molto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) La reginatelevisione italiana Maria De Filippi torna con un altro imperdibile appuntamento con “C’èper te” Sabato sera fa rima con una nuovadi “C’èper te”. L’imperdibile appuntamento con il programma condotto da Maria De Filippi e in onda nella prima serata di Canale 5 dalle ore 21:30 promette grandi emozioni. Le prime cinque puntate hanno confermato il successo del format che unisce insieme vicende umane a voglia di conciliazioni e risoluzione dei problemi. La sestanon sarà da meno, anzi ancora una volta Maria De Filippi sarà conduttrice e mediatore di storie di gente comune. Come abbiamo già visto, il ruolo che si è ritagliato la De Filippi non è mai facile, intenta a districarsi tra i sentimenti del mittente e i rancori dei destinatari, ma è pur vero che molto ...

