“C’è posta per te”: c’è Federica Pellegrini. L’azzurra a breve cercherà il pass olimpico (Di venerdì 12 febbraio 2021) Oltre la tv la nuotatrice non dimentica i suoi impegni sportivi Federica Pellegrini, come del resto ha sempre fatto, si divide tra impegni televisivi e sportivi, senza mai perdere il focus sulla sua carriera da nuotatrice. Dopo l’esperienza a “Italia’s Got Talent“, sabato, l’atleta azzurra sarà anche ospite di “C’è posta per te”. L’italiana che se non fosse stato per la pandemia si sarebbe già ritirata ora ha solo un obiettivo i Giochi di Tokyo 2020, che metteranno la parola fine alla sua carriera. A dicembre, ha avuto l’occasione di poter strappare il pass ma era ancora troppo presto visto che la campionessa dei 200 stile ha dovuto lottare con il Covid e ancora la forma fisica non era al top. Siamo venuti qui per vedere a che punto siamo – dichiarava – Questa preparazione ha subito una pausa, senza continuità è ancora ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Oltre la tv la nuotatrice non dimentica i suoi impegni sportivi, come del resto ha sempre fatto, si divide tra impegni televisivi e sportivi, senza mai perdere il focus sulla sua carriera da nuotatrice. Dopo l’esperienza a “Italia’s Got Talent“, sabato, l’atleta azzurra sarà anche ospite di “C’èper te”. L’italiana che se non fosse stato per la pandemia si sarebbe già ritirata ora ha solo un obiettivo i Giochi di Tokyo 2020, che metteranno la parola fine alla sua carriera. A dicembre, ha avuto l’occasione di poter strappare ilma era ancora troppo presto visto che la campionessa dei 200 stile ha dovuto lottare con il Covid e ancora la forma fisica non era al top. Siamo venuti qui per vedere a che punto siamo – dichiarava – Questa preparazione ha subito una pausa, senza continuità è ancora ...

