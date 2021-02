"Ce lo siamo levati dai cog***". Ma quale Quirinale? A Veltroni resta soltanto il cinema (Di venerdì 12 febbraio 2021) Siccome l'evento è solenne lo dico in latino: ce lo siamo levato dai cog***. Tra i meriti attribuiti da destra e da manca a Mario Draghi, per noialtri uno diverso, ma eccellentissimo, è questo: che se le cose vanno come pare che debbano andare il nostro salvatore è avviato dritto in direzione del Quirinale, e questo significa che Walter Veltroni potrà dedicarsi con profitto ai suoi capolavori cinematografici e a competere in boiate con il romanziere anticamorra nel condominio di via Solferino, ma ciao ciao alla presidenza della Repubblica. Guardate che non è mica poco. Il pericolo che il ragazzo di Berlinguer, il Kennedy in versione eurocomunista, finisse a farci la predica democratica di fine anno, il discorzo con la zeta sulla Costituzione che al mondo non ce n'è una più bbella co' la doppia b, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Siccome l'evento è solenne lo dico in latino: ce lolevato dai. Tra i meriti attribuiti da destra e da manca a Mario Draghi, per noialtri uno diverso, ma eccellentissimo, è questo: che se le cose vanno come pare che debbano andare il nostro salvatore è avviato dritto in direzione del, e questo significa che Walterpotrà dedicarsi con profitto ai suoi capolavoritografici e a competere in boiate con il romanziere anticamorra nel condominio di via Solferino, ma ciao ciao alla presidenza della Repubblica. Guardate che non è mica poco. Il pericolo che il ragazzo di Berlinguer, il Kennedy in versione eurocomunista, finisse a farci la predica democratica di fine anno, il discorzo con la zeta sulla Costituzione che al mondo non ce n'è una più bbella co' la doppia b, ...

