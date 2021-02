C’è Batman alla finestra che saluta - Foto Sorpresa per i bimbi ricoverati in ospedale (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Sorpresa di Carnevale per i bambini ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I supereroi si calano dal tetto per salutare i piccoli dalle finestre. L’iniziativa dei volontari Abio e «In Quota». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladi Carnevale per i bambiniall’Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I supereroi si calano dal tetto perre i piccoli dalle finestre. L’iniziativa dei volontari Abio e «In Quota».

