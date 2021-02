Catia Bastioli | la possibile ministra della Transizione Ecologica | la storia dei sacchetti della spesa e l' amicizia con Grillo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il super dicastero caldeggiato dal M5s e annunciato alle associazioni ambientaliste è un oggetto misterioso. Chi sarà scelto da Mario Draghi per guidarlo? Tra i nomi di altissimo profilo che circolano,...

LA NAZIONE

Il super dicastero caldeggiato dal M5s e annunciato alle associazioni ambientaliste è un oggetto misterioso. Chi sarà scelto da Mario Draghi per guidarlo? Tra i nomi di altissimo profilo che circolano,...... insieme a quello di Giovannini , spicca nelle ultime ore quello di. Imprenditrice italiana, vediamo meglio chi è colei che possiamo definire la " regina delle bioplastiche". Umbra d'...Il premier incaricato chiude a qualsiasi trattativa sulla squadra mista di tecnici. Metà dei dicasteri saranno guidati da donne ...Oggi o domani il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi dovrebbe salire al Quirinale per sciogliere la riserva e dar vita al suo nuovo governo. Non è chiaro se i leader dei vari partiti abbi ...