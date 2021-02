Caso Agnelli-Conte, aperta l’inchiesta: convocato Chiffi. Le possibili sanzioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Caso Agnelli-Conte continua a tenere banco in queste ore, soprattutto alla luce del verdetto del Giudice Sportivo, che non ha emanato alcun provvedimento in quanto sul referto dell’arbitro Mariani non era scritto nulla a riguardo. Non essendo presente alcun riferimento a gesti, insulti e comportamenti tenuti dai tesserati di entrambi i club, il Giudice L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilcontinua a tenere banco in queste ore, soprattutto alla luce del verdetto del Giudice Sportivo, che non ha emanato alcun provvedimento in quanto sul referto dell’arbitro Mariani non era scritto nulla a riguardo. Non essendo presente alcun riferimento a gesti, insulti e comportamenti tenuti dai tesserati di entrambi i club, il Giudice L'articolo

SkySport : ULTIM'ORA Fonte Adnkronos: Andrea Agnelli sentito a Perugia Ascoltato sul caso Suarez come persona informata sui f… - cippiriddu : 2) Gli episodi sono molto diversi tra loro e in ogni caso ritengo che tutti abbiano sbagliato. Conte, Maresca, Ibra… - giuseppesarcia : RT @ZZiliani: Nel caso la rissa finisse in tribunale (anche sportivo), una raccomandazione per #AntonioConte: non si lamenti se #Agnelli gl… - bruso71 : RT @iojuventino: Niente nel referto. C’è solo il dito medio e la conseguente risposta di Agnelli. Ma ora l’OMS, la CIA e il KGB indagherann… - nsct01 : RT @ZZiliani: Nel caso la rissa finisse in tribunale (anche sportivo), una raccomandazione per #AntonioConte: non si lamenti se #Agnelli gl… -