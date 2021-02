Casini su La7: “Ho il Covid ma sto bene. Mia madre che ha 92 anni ha fatto il solito dramma per il suo bambino” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Ho scoperto ieri di avere il Covid. Capita, e stavolta è capitato a me. Sto bene, ho solo un po’ di tosse fastidiosa, ma, come vedete, la voce è solida e la mente è ancora lucida”. Lo ha annunciato il senatore del gruppo Per Le Autonomie, Pier Ferdinando Casini, nel corso della trasmissione “L’aria che tira” (La7). Il politico ha aggiunto: “Stamattina l’ho detto a mia madre e lei ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Io le ho detto: ‘Mamma, sto benissimo, non preoccuparti. Stai serena, l’erba cattiva non muore mai‘. Mia madre ha 92 anni ma è un solido bastione della famiglia, il bastone del comando ce l’ha ancora lei”. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Ho scoperto ieri di avere il. Capita, e stavolta è capitato a me. Sto, ho solo un po’ di tosse fastidiosa, ma, come vedete, la voce è solida e la mente è ancora lucida”. Lo ha annunciato il senatore del gruppo Per Le Autonomie, Pier Ferdinando, nel corso della trasmissione “L’aria che tira” (La7). Il politico ha aggiunto: “Stamattina l’ho detto a miae lei hailper il suo. Io le ho detto: ‘Mamma, sto benissimo, non preoccuparti. Stai serena, l’erba cattiva non muore mai‘. Miaha 92ma è un solido bastione della famiglia, il bastone del comando ce l’ha ancora lei”. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

