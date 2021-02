Casini | Ho il Covid ma sto bene Mia madre ha fatto il solito dramma

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Ho scoperto di avere il. Sto, un pò di tosse fastidiosa ma la mente è lucida”. In questo modo Pierf Ferdinandoha annunciato la sua positività al virus, intervenuto alla trasmissione L’aria che tira, su La7, in collegamento da casa sua. L’ex presidente della Camera ha poi scherzato: “Stamattina l’ho annunciato a mia, hailper il suo bambino. Stai serena, l’erba cattiva non muore mai”.

amperrino : Coronavirus: Casini, 'ho il Covid, ma sto bene' - - LMtredici : RT @Adnkronos: .@Pierferdinando: 'Ho il #Covid, tosse fastidiosa ma sto bene' - condorbox : Casini: 'Ho il Covid, tosse fastidiosa ma sto bene' #news - Adnkronos : .@Pierferdinando: 'Ho il #Covid, tosse fastidiosa ma sto bene' - FedericaFlajani : RT @dilul68: Casini ha il #covid: 'ho un po' di tosse ma la mente è lucida'. A qualcosa è servito, dài... -

Ultime Notizie dalla rete : Casini Covid

L'HuffPost

'Ho scoperto di avere il. Sto bene, un pò di tosse fastidiosa ma la mente è lucida'. In questo modo Pierf Ferdinandoha annunciato la sua positività al virus, intervenuto alla trasmissione L'aria che tira, su La7,...... in diretta o registrate che siano, è consentito l'accesso di figuranti pagati e- free ... la prendiamo per buona, che dice ne sono già abbastanza. Il prossimo 2 marzo, e fino al 6, io ...«Ho scoperto di avere il Covid. Sto bene, un pò di tosse fastidiosa ma la mente è lucida». Lo ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini in collegamento da casa ...Il senatore centrista in collegamento da casa con L'aria che tira, su La7: "Stamattina l'ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino".