Casalino si racconta nel suo libro | il padre violento | il Gf e Conte paragonato a Kennedy

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roccoè di sicuro il personaggio delbis che rimarrà più a lungo nella memoria degli italiani. Il portavoce pop che meglio di ogni altro incarna il senso narcisistico di rivincita e la brama di potere di chi, partendo dal basso, si sente arrivato in alto. Ildi, “Il portavoce. La mia storia” Un potere chesogna di ostentare dinanzi ai suoi nemici, Lo conferma La Verità, parlando delautobiografico Il Portavoce. La mia storia (in libreria dal 16 febbraio), da cui è tratta questa citazione: «Sogno di andare in una tv tedesca importante perché mi vedano quelli con cui sono cresciuto e che mi hanno fatto così male. Sogno che tornino a casa la sera dal lavoro, si siedano a tavola, accendano la televisione, mi vedano. E gli caschi la faccia nel ...

Dopo la caduta di Conte il futuro dell'ex Gf è in bilico. Intanto il 16 febbraio esce un libro autobiografico sulla sua vita. Il titolo? "Il portavoce" ...