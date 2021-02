Capodanno cinese 2021: significato e come si festeggia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inizia oggi, 12 febbraio, il Capodanno cinese e il bue è l’animale associato. La ricorrenza viene chiamata anche Capodanno lunare e Festa di Primavera, perché legato alla rinascita della natura. La festa, con oltre 4.000 anni di storia, è la più importante e la più lunga dell’anno in Cina dove coinvolge quasi un miliardo e mezzo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inizia oggi, 12 febbraio, ile il bue è l’animale associato. La ricorrenza viene chiamata anchelunare e Festa di Primavera, perché legato alla rinascita della natura. La festa, con oltre 4.000 anni di storia, è la più importante e la più lunga dell’anno in Cina dove coinvolge quasi un miliardo e mezzo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Inter : ?? | SPECIAL EDITION Forte e coraggioso come il Toro: scopri il nuovo Home Kit Lunar New Year special edition, disp… - Matteo8_9 : Buongiorno Twitter-12/2/2021 ???? Capodanno cinese ??Giornata mondiale per i bambini soldato ?? AUGURI A Claudio Amendo… - statodelsud : Capodanno Cinese: tutto quello che c’è da sapere - Pino__Merola : Capodanno Cinese: tutto quello che c’è da sapere - 11Maenza : @marciocapatonda Oggi è il Capodanno Cinese, inizia l'anno del Bue. -