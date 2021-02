Capodanno cinese 2021, al via l’anno del Bue: i dettagli della tradizione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Prendono il via i festeggiamenti del Capodanno cinese 2021: dopo l’anno del Topo, in occasione del giorno della luna nuova inizia quello del Bue. Alex Wong/Getty ImagesÈ ufficiale: il Capodanno cinese 2021 è scoccato. Oggi, venerdì 12 febbraio, è il primo giorno dell’anno del Bue. Come da tradizione, i festeggiamenti dureranno per due settimane, fino all’ultimo atto della Festa delle Lanterne. La ricorrenza, estesa da New York fino a Milano, è la più importante della comunità cinese sparsa in tutto il mondo. Il Capodanno cinese viene anche definito Festa di Primavera poiché rappresenta la fine dell’inverno e l’inizio del graduale ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Prendono il via i festeggiamenti del: dopodel Topo, in occasione del giornoluna nuova inizia quello del Bue. Alex Wong/Getty ImagesÈ ufficiale: ilè scoccato. Oggi, venerdì 12 febbraio, è il primo giorno deldel Bue. Come da, i festeggiamenti dureranno per due settimane, fino all’ultimo attoFesta delle Lanterne. La ricorrenza, estesa da New York fino a Milano, è la più importantecomunitàsparsa in tutto il mondo. Ilviene anche definito Festa di Primavera poiché rappresenta la fine dell’inverno e l’inizio del graduale ...

