Campania | il bollettino | 1 637 positivi | tasso all’8 | 9% con 18 mila tamponi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus.del giorno: 1.637 (di cui 139 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.430 Sintomatici: 68 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolaredel giorno: 18.393 (di cui 3.125 antigenici) Totale: 239.562 (di cui 2.752 antigenici) Totale: 2.629.484 (di cui 56.498 antigenici) Deceduti: 15 (*) Totale deceduti: 3.981 Guariti: 583 Totale guariti: 168.249 * 10 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di ...

