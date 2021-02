Camorra, sequestro beni da 10 milioni di euro a un affiliato del clan Di Lauro: IL NOME (Di venerdì 12 febbraio 2021) Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, prima della faida tra il clan Di Lauro e gli Scissionisti, all’uomo venivano affidate ingenti somme di denaro di provenienza illecita. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, tra la Campania e l’Abruzzo, un ingente patrimonio del valore di oltre 10 milioni di euro, riconducibile a Leggi su 2anews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, prima della faida tra ilDie gli Scissionisti, all’uomo venivano affidate ingenti somme di denaro di provenienza illecita. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, tra la Campania e l’Abruzzo, un ingente patrimonio del valore di oltre 10di, riconducibile a

