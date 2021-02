Camorra, scarcerato Pasquale Zagaria (Di sabato 13 febbraio 2021) Pasquale Zagaria scarcerato con tre anni di anticipo rispetto alla sentenza definitiva. Accolto il ricorso dei suoi avvocati. NAPOLI – Pasquale Zagaria scarcerato con tre anni di anticipo. Il boss della Camorra e fratello del padrino Michele è pronto a tornare in libertà dopo il ricorso presentato dai suoi avvocati alla Corte Costituzioni per rivedere gli anni da scontare in carcere. I giudici hanno accolto la richiesta dei legali fissando la condanna a 19 anni rispetto ai 22. Anni finiti di scontare a ottobre 2020. Per questo per lui nei prossimi giorni è prevista la scarcerazione e il ritorno a casa insieme alla sua famiglia. Pasquale Zagaria scarcerato La notizia della scarcerazione è stata data da La ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021)con tre anni di anticipo rispetto alla sentenza definitiva. Accolto il ricorso dei suoi avvocati. NAPOLI –con tre anni di anticipo. Il boss dellae fratello del padrino Michele è pronto a tornare in libertà dopo il ricorso presentato dai suoi avvocati alla Corte Costituzioni per rivedere gli anni da scontare in carcere. I giudici hanno accolto la richiesta dei legali fissando la condanna a 19 anni rispetto ai 22. Anni finiti di scontare a ottobre 2020. Per questo per lui nei prossimi giorni è prevista la scarcerazione e il ritorno a casa insieme alla sua famiglia.La notizia della scarcerazione è stata data da La ...

Corriere : Scarcerato il boss Pasquale Zagaria: era già ai domiciliari per l’emergenza Covid - Corriere : Scarcerato il boss Pasquale Zagaria: era già ai domiciliari per l’emergenza Covid - SkyTG24 : Camorra, scarcerato per fine pena il boss Pasquale Zagaria - news_mondo_h24 : Camorra, scarcerato Pasquale Zagaria - LukyMe90 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Camorra, scarcerato il boss Pasquale Zagaria -