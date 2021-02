Cambio di vita per la famosa ex gieffina. Cosa succede? (Di venerdì 12 febbraio 2021) La bionda sorellina del famoso calciatore Mauro Icardi, Ivana, ha dato un tenero annuncio attraverso i social. Benvenuta Giorgia La donna aspetta un bambino dal compagno Hugo Martin Sierra che ha conosciuto nel reality Supervivientes 2020, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Del resto la donna è avvezza ai reality, è lì che l’abbiamo conosciuta, molti ricorderanno la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2019 e tutta le polemiche con la cognata, moglie del fratello, Wanda Nara. Per annunciare il lieto evento ha scelto una foto in cui i due innamorati si baciano e tengono tra le mani l’ecografia in cui si vede chiaramente il feto, e Ivana ha apposto la dolce dedica: “Adesso sono diventati due gli amori della mia vita“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Icardi Rivero ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 12 febbraio 2021) La bionda sorellina del famoso calciatore Mauro Icardi, Ivana, ha dato un tenero annuncio attraverso i social. Benvenuta Giorgia La donna aspetta un bambino dal compagno Hugo Martin Sierra che ha conosciuto nel reality Supervivientes 2020, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Del resto la donna è avvezza ai reality, è lì che l’abbiamo conosciuta, molti ricorderanno la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2019 e tutta le polemiche con la cognata, moglie del fratello, Wanda Nara. Per annunciare il lieto evento ha scelto una foto in cui i due innamorati si baciano e tengono tra le mani l’ecografia in cui si vede chiaramente il feto, e Ivana ha apposto la dolce dedica: “Adesso sono diventati due gli amori della mia“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Icardi Rivero ...

