Calciomercato Sampdoria, sirene ungheresi per La Gumina: suo futuro all'Honved? La situazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) sirene estere per Antonino La Gumina.Con il punto conquistato a Benevento, per la Sampdoria, sono scattati tre obblighi di riscatto. Si tratta di quelli di Antonio Candreva, Ernesto Torregrossa e Antonino La Gumina. Proprio l'attaccante palermitano, secondo "Tuttosport", sarebbe finito nel mirino di un club estero che potrebbe portarlo ad un immediato divorzio dal club blucerchiato.Si tratta del club ungherese Honved Budapest, con il quale la Sampdoria avrebbe già imbastito una trattativa per il trasferimento dell'ex Palermo. Qualora il calciatore dovesse accettare la destinazione, potrebbe raggiungere l'Ungheria già a partire dalla prossime ore. Un'operazione "last minute" possibile in virtù del differente calendario del mercato magiaro, tutt'ora aperto. Secondo il "Secolo XIX" il calciatore, ...

