Calciomercato Milan – Donnarumma, ecco l’obiettivo di Raiola | News (Di venerdì 12 febbraio 2021) Continuano le trattative tra il Milan e Raiola per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma: ecco l'obiettivo del procuratore per il suo assistito Calciomercato Milan – Donnarumma, ecco l’obiettivo di Raiola News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 febbraio 2021) Continuano le trattative tra ilper il rinnovo di Gianluigil'obiettivo del procuratore per il suo assistitodiPianeta

SkySport : Raiola: 'Ibrahimovic ha salvato il Milan. Donnarumma? Deve essere lasciato in pace' - Gazzetta_it : #Gigio #Donnarumma sarà il migliore del mondo. Ecco perché il #rinnovo è un affare per tutti - DiMarzio : La riunione in uno sgabuzzino, la firma a notte inoltrata superando la #ASRoma: i retroscena sull’operazione… - MilanLiveIT : Pazza idea dall'Inghilterra ?? Il fantasista può lasciare il #Chelsea #Milan in prima fila ?? ??#MercatoMilan - calciomercatoit : ?? ESITO SONDAGGIO -