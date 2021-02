Calciomercato Juventus, attenzione McKennie: l’americano nel mirino di una big europea (Di venerdì 12 febbraio 2021) Weston McKennie è stato uno dei colpi a sorpresa dell’ultima sessione estiva di Calciomercato della Juventus. Il calciatore americano, infatti, è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dallo Schalke 04. La Vecchia Signora, per il ventiduenne, dovrebbe versare 18 milioni di euro più 7 legati ad alcuni bonus nelle casse del club tedesco. Il giocatore si è subito imposto nello scacchiere bianconero, conquistando non solo il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ma anche l’intera dirigenza e tutti i tifosi del club. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sfuma il colpo “Galactico” McKennie, in questa stagione, ha disputato 23 gare, mettendo anche a segno 4 reti con 2 assist tra coppe e campionato di Serie A. Le brillanti prestazioni dell’americano, ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Westonè stato uno dei colpi a sorpresa dell’ultima sessione estiva didella. Il calciatore americano, infatti, è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dallo Schalke 04. La Vecchia Signora, per il ventiduenne, dovrebbe versare 18 milioni di euro più 7 legati ad alcuni bonus nelle casse del club tedesco. Il giocatore si è subito imposto nello scacchiere bianconero, conquistando non solo il tecnico della, Andrea Pirlo, ma anche l’intera dirigenza e tutti i tifosi del club. LEGGI ANCHE:, sfuma il colpo “Galactico”, in questa stagione, ha disputato 23 gare, mettendo anche a segno 4 reti con 2 assist tra coppe e campionato di Serie A. Le brillanti prestazioni del, ...

