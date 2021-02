Calciomercato: Belotti, rinnovo con il Torino in stand-by. Caccia aperta al “Gallo” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Calciomercato bussa, ancora, alla porta piumata di Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino di Urbano Cairo che, attualmente, è in lotta serrata per evitare la clamorosa retrocessione in Serie B dopo aver disputato un girone d’andata fortemente negativo con Marco Giampaolo in panchina. L’arrivo di Davide Nicola in plancia di comando ha leggermente riassestato la squadra, ma il cambio di marcia tanto sperato ancora non è arrivato. Nelle ultime cinque partite di Serie A, infatti, i piemontesi hanno pareggiato quattro volte perdendone una. Pochi punti che non hanno allontanato la zona rossa, distante una sola lunghezza e attualmente detenuta dal Cagliari di mister Eusebio Di Francesco. Il “Gallo“, anche in virtù di questa situazione, sta tardando a firmare il rinnovo di contratto che scadrà a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilbussa, ancora, alla porta piumata di Andrea, attaccante e capitano deldi Urbano Cairo che, attualmente, è in lotta serrata per evitare la clamorosa retrocessione in Serie B dopo aver disputato un girone d’andata fortemente negativo con Marco Giampaolo in panchina. L’arrivo di Davide Nicola in plancia di comando ha leggermente riassestato la squadra, ma il cambio di marcia tanto sperato ancora non è arrivato. Nelle ultime cinque partite di Serie A, infatti, i piemontesi hanno pareggiato quattro volte perdendone una. Pochi punti che non hanno allontanato la zona rossa, distante una sola lunghezza e attualmente detenuta dal Cagliari di mister Eusebio Di Francesco. Il ““, anche in virtù di questa situazione, sta tardando a firmare ildi contratto che scadrà a ...

