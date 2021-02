Buongiorno dalla Borsa 12 febbraio 2021 (Di venerdì 12 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 31.430,7 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 13.734,35 punti. Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,44%; piatta Londra, che tiene la parità; resta vicino alla parità Parigi (-0,15%). Il settore vendite al dettaglio, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato. Andamento annoiato per MARR, che scambia in ribasso dello 0,97%. In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,5%. In Regno Unito, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a 0,2%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Tele) – Chiusura sulla parità per ladi New York, con il Dow Jones che si attesta a 31.430,7 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 13.734,35 punti. Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,44%; piatta Londra, che tiene la parità; resta vicino alla parità Parigi (-0,15%). Il settore vendite al dettaglio, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato. Andamento annoiato per MARR, che scambia in ribasso dello 0,97%. In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,5%. In Regno Unito, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a 0,2%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. ...

Silvano05230100 : @Osvaldo73238685 @claudio301065 @_francesco_1980 @Mov5Stelle Buongiorno Osvaldo questo per farti capire quanto siam… - SoglianiC : RT @micheleguarino8: Mi è capitato spesso di perdonare le persone solo perché non volevo che uscissero dalla mia vita. Continuavo a sopport… - scorpio66966 : RT @ruggierofilann4: BUONGIORNO DALLA #PUGLIA. IN ATTESA DI BURIAN L'INCANTEVOLE BAIA DELLE ZAGARE. GARGANO. - zanzibardy : RT @ruggierofilann4: BUONGIORNO DALLA #PUGLIA. IN ATTESA DI BURIAN L'INCANTEVOLE BAIA DELLE ZAGARE. GARGANO. - patrizia62roma : RT @micheleguarino8: Mi è capitato spesso di perdonare le persone solo perché non volevo che uscissero dalla mia vita. Continuavo a sopport… -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 12 febbraio 2021

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 31.430,7 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100 , che arriva a 13.734,35 punti. Piazza Affari ...

'L'impatto, il mancato allarme, la nave che continua la sua rotta': per i pm così sono morti i 3 marinai del peschereccio Nuova Iside

E questo è quanto ricostruito dalle indagini svolte " ma ancora in corso - dalla guardia Costiera, ... Come nel caso dello scambio avvenuto tra il comandante e la società armatrice: "Buongiorno, ...

Buongiorno dalla Borsa 12 febbraio 2021 - [video] Teleborsa Playstation, Series X e la nuova battaglia delle console

Uscita il 12 novembre dello scorso anno, la Playstation 5 ha già raggiunto vendite da record. Ma Microsoft non è stata a guardare e ha lanciato Series X. I numeri della battaglia commerciale ...

LIVE Biathlon, Sprint Mondiali in DIRETTA: Lukas Hofer ci prova, serve l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist - La presentazione della sprint Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 10 km sprint maschile dei Mondiali ...

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 31.430,7 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100 , che arriva a 13.734,35 punti. Piazza Affari ...E questo è quanto ricostruito dalle indagini svolte " ma ancora in corso -guardia Costiera, ... Come nel caso dello scambio avvenuto tra il comandante e la società armatrice: ", ...Uscita il 12 novembre dello scorso anno, la Playstation 5 ha già raggiunto vendite da record. Ma Microsoft non è stata a guardare e ha lanciato Series X. I numeri della battaglia commerciale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist - La presentazione della sprint Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 10 km sprint maschile dei Mondiali ...