Buon lavoro al Governo da parte dell'ANGI: "Priorità a giovani e innovazione" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mario Draghi ha sciolto la riserva e ha accettato l'incarico di formare un nuovo Governo: il terzo della legislatura dopo i due esecutivi guidati da Giuseppe Conte. Draghi sarà il presidente del Consiglio dei ministri. Il giuramento della squadra, nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avverrà domani, sabato alle ore 12 A gran voce arrivano gli auguri di Buon lavoro al Presidente del consiglio Mario Draghi e ai ministri da parte dell'ANGI – Associazione Nazionale giovani Innovatori presieduta dal Presidente Gabriele Ferrieri. innovazione, giovani e sostenibilità siano al centro del rilancio per il Paese. L'ANGI come sempre si mette a disposizione delle istituzioni per portare il suo contributo a sostegno dell'Italia.

