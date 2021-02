Britney Spears, il padre schiacciato in tribunale: la decisione (Di venerdì 12 febbraio 2021) La controversie legale tra Britney Spears e il padre continua. Dopo l’udienza dello scorso Novembre, oggi il tribunale ha emesso una sentenza definitiva. Dopo l’uscita del documentario, Framing Britney Spears,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 12 febbraio 2021) La controversie legale trae ilcontinua. Dopo l’udienza dello scorso Novembre, oggi ilha emesso una sentenza definitiva. Dopo l’uscita del documentario, Framing,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

JACKERSROCYRUS : RT @itsdreena: Britney Spears è la mia fottutissima dea voi non potete capire io stravedo per lei ho fatto pazzie perfino al mio diciottesi… - JACKERSROCYRUS : RT @michiamomanuel: non vedo l’ora che esca framing britney così che la gente apra gli occhi per capire cosa ha dovuto sopportare britney s… - rebirthjourney : RT @infoitcultura: Framing Britney Spears, lo straziante documentario sulla vita della popstar - idolsmusicnews : Britney aveva minacciato di smettere di esibirsi se suo padre avesse mantenuto la tutela esclusiva. Jamie Spears e… - idolsmusicnews : Il tribunale di New York ha deciso che Jamie Spears rimarrà tutore della figlia Britney Spears insieme Bessmer Trus… -