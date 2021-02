Briatore posta il video che mostra come Israele ha ottenuto 20 milioni di vaccini in una notte (video) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Flavio Briatore sul suo profilo Instagram ha deciso di postare un video che racconta come ha fatto Israele ad avere i vaccini in tempi record. L’imprenditore residente a Montecarlo, che è stato molto critico con il governo uscente, ha condiviso un trailer dalla trasmissione Frontiere della Rai. Una fonte attendibile, quindi. Nel video interviene anche l’attuale direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, che in Israele ha vissuto a lungo come corrispondente. Briatore invita a vedere la differenza tra Israele e il nostro governo “Quando si è trattato di acquistare i vaccini, il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu si è comportato da ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Flaviosul suo profilo Instagram ha deciso dire unche raccontaha fattoad avere iin tempi record. L’imprenditore residente a Montecarlo, che è stato molto critico con il governo uscente, ha condiviso un trailer dalla trasmissione Frontiere della Rai. Una fonte attendibile, quindi. Nelinterviene anche l’attuale direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, che inha vissuto a lungocorrispondente.invita a vedere la differenza trae il nostro governo “Quando si è trattato di acquistare i, il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu si è comportato da ...

SecolodItalia1 : Briatore posta il video che mostra come Israele ha ottenuto 20 milioni di vaccini in una notte (video)… - vettelsunshine : Comunque su fb ho l’amicizia con una ragazza che conoscevo in svizzera, ma è italiana come me. Ora posta roba tipo… -