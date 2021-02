Brera vs Balivo | guerra in famiglia? Panico sui social

Leggi su chenews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Caterinae suo marito Guido Mariasono in? Ecco cosa è successo e cosa ha scatenato il caos su Twitter. Qualche settimana fa a Domenica In la dolce Caterinaha rivelato il motivo dietro il suo addio a Vieni da me, il talk che dopo tanta fatica stava avendo un grande successo. Dopo mesi di congetture il suo amato pubblico ha scoperto che quella di Caterina è stata una decisione dettata dal cuore. Suo marito è infatti un soggetto a rischio, senza entrare nel dettaglio la conduttrice ha spiegato che per via di questioni legate alla salute diha preferito tirare il freno sul suo lavoro. Ora però è pronta a tornare e questa sera sarà a Il cantante mascherato nelle vesti di giurata. LEGGI ANCHE>>>Caterinacommenta l’inglese ...