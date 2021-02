Borse | Londra passa ad Amsterdam lo scettro del mercato azionario più grande d' Europa | colpa della Brexit

MimmoBonanno : #brexit Borse, il sorpasso storico di #Amsterdam su #Londra. La Banca d’Inghilterra: «Ue ci taglia fuori» ... il so… - MLFranciolini : RT @newsfinanza: Borse, Amsterdam batte Londra nel volume degli scambi: adesso la Brexit comincia a far male - newsfinanza : Borse, il sorpasso storico di Amsterdam su Londra. La Banca d’Inghilterra: «Ue ci taglia fuori dai mercati» - newsfinanza : Borse, Amsterdam batte Londra nel volume degli scambi: adesso la Brexit comincia a far male - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Borse, effetto Brexit: Amsterdam supera Londra nel trading -

Ultime Notizie dalla rete : Borse Londra

Avvio di seduta negativo per le principalieuropee. Parigi cede lo 0,32% a 5.651 punti,lo 0,4% a 6.532 punti, Francoforte lo 0,46% a 13.976 punti e Madrid lo 0,26% a 8.016 punti. .Ampliano il calo le principalieuropee nel giorno dei dati macroeconomici del Regno Unito. Il Pil inglese è rimbalzato nell'... Francoforte ( - 0,83%), Parigi ( - 0,7%) e( - 0,6%). In calo ...Bumble: l'app per le donne in cerca dell'amore. Quasi sette anni dopo, l'azienda che si vanta del suo approccio tutto al femminile. A partire dal terzo trimestre del 2020, sull’ ...(ANSA) – MILANO, 12 FEB – Ampliano il calo le principali borse europee nel giorno dei dati macroeconomici del Regno Unito. Il Pil inglese è rimbalzato nell’ultimo trimestre dell’anno (+1%), a fronte p ...