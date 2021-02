Bonucci convocato contro il Napoli: la decisione di Pirlo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Leonardo Bonucci recupera e ci sarà nella gara contro il Napoli di domani: il difensore classe 1987 è stato convocato per la gara Leonardo Bonucci è stato convocato per la gara di domani tra Napoli e Juventus al Maradona di Napoli. Il difensore classe 1987 è stato inserito nell’elenco dei calciatori in partenza per Napoli. Nel corso della giornata di ieri era rimbalzata la notizia di un affaticamento muscolare per Bonucci che veniva dato a rischio per la gara di domani. Da vedere se sarà tra i titolari di Pirlo. I CONVOCATI DELLA JUVE SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Leonardorecupera e ci sarà nella garaildi domani: il difensore classe 1987 è statoper la gara Leonardoè statoper la gara di domani trae Juventus al Maradona di. Il difensore classe 1987 è stato inserito nell’elenco dei calciatori in partenza per. Nel corso della giornata di ieri era rimbalzata la notizia di un affaticamento muscolare perche veniva dato a rischio per la gara di domani. Da vedere se sarà tra i titolari di. I CONVOCATI DELLA JUVE SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

