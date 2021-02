Bolzano. Dalla Giunta regionale contributi per le minoranze linguistiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Giunta regionale del Trentino Alto Adige ha approvato due delibere presentate dall’assessore Manfred Vallazza riguardanti la promozione delle minoranze linguistiche. In particolare è stato approvato il finanziamento all’Istituto culturale ladino Micurà de Rü di 100 mila euro per l’attività istituzionale dell’anno 2021. Sono state quindi rinnovate le adesioni della Regione Trentino – Alto Adige per l’anno 2021 agli istituti culturali della provincia di Trento, tra questi l’Istituto culturale ladino Majon di fascegn, l’Istituto Cimbro Lusérn/Kulturinstitut Lusérn e l’Istituto culturale Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut. “Si tratta di strutture – sottolinea Vallazza – che svolgono un ruolo fondamentale per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità interessate”. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladel Trentino Alto Adige ha approvato due delibere presentate dall’assessore Manfred Vallazza riguardanti la promozione delle. In particolare è stato approvato il finanziamento all’Istituto culturale ladino Micurà de Rü di 100 mila euro per l’attività istituzionale dell’anno 2021. Sono state quindi rinnovate le adesioni della Regione Trentino – Alto Adige per l’anno 2021 agli istituti culturali della provincia di Trento, tra questi l’Istituto culturale ladino Majon di fascegn, l’Istituto Cimbro Lusérn/Kulturinstitut Lusérn e l’Istituto culturale Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut. “Si tratta di strutture – sottolinea Vallazza – che svolgono un ruolo fondamentale per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità interessate”.

