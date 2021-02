Bologna, Comune offre tamponi gratuiti ai rider: “Unici in Italia, ma dovrebbero essere le imprese a occuparsi della salute dei lavoratori” (Di venerdì 12 febbraio 2021) tamponi gratuiti a tutti i rider. L’iniziativa è del Comune di Bologna che, primo in Italia e su richiesta dell’organizzazione riders Union, ha organizzato il primo screening di massa per i ciclofattorini che ogni giorno consegnano i pasti a domicilio. Giovedì 11 febbraio è stato organizzato il secondo screening, dopo il primo giro di dicembre. L’iniziativa è rivolta a tutti, indipendentemente dalla società per cui lavorano. “Purtroppo al momento siamo gli Unici – spiega l’assessore al Lavoro Marco Lombardo – mi auguro che venga replicato in tutte le città e che aiuti a sensibilizzare l’opinione pubblica su attività che dovrebbero essere fatte dalle imprese. dovrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021)a tutti i. L’iniziativa è deldiche, primo ine su richiesta dell’organizzaziones Union, ha organizzato il primo screening di massa per i ciclofattorini che ogni giorno consegnano i pasti a domicilio. Giovedì 11 febbraio è stato organizzato il secondo screening, dopo il primo giro di dicembre. L’iniziativa è rivolta a tutti, indipendentemente dalla società per cui lavorano. “Purtroppo al momento siamo gli– spiega l’assessore al Lavoro Marco Lombardo – mi auguro che venga replicato in tutte le città e che aiuti a sensibilizzare l’opinione pubblica su attività chefatte dalle...

